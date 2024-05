«C'è un bonifico sospetto»: finto bancario gli spilla 4mila euro

Ha ricevuto la telefonata di un finto operatore di banca che lo ha avvertito che nel suo conto corrente risultava esserci stato un bonifico anomalo di circa 4mila euro. E' iniziata così una truffa, l'ennesima messa a segno con questa tecnica, che ha visto come vittima un 53enne di Breda di Piave che qualche giorno fa è purtroppo caduto nel tranello. Il bancario è riuscito, guidando la sua vittima passo passo, a spillare al malcapitato proprio una somma di circa 4mila euro. Il truffatore ha chiuso la telefonata invitando il 53enne a recarsi alla sua filiale di banca per un controllo e proprio negli uffici l'uomo ha scoperto che era rimasto vittima di un raggiro. Al trevigiano non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'episodio. I militari sono riusciti a risalire al conto corrente in cui erano finiti i soldi: l'intestatario è un 36enne di Torre Annunziata che è stato querelato. Probabilmente quest'ultimo è stato solo uno strumento in mano ai veri truffatori, un prestanome sul cui conto è stato convogliato il frutto della frode.