Vende la stessa auto a due clienti diversi: denunciato un 27enne

I carabinieri della Stazione di Paese nelle scorse ore hanno deferito all'Autorità Giudiziaria, per truffa e appropriazione indebita, il 27enne trevigiano L.D. (già gravato da pregiudizi) che, dopo essersi fatto accreditare la somma di 24 mila euro da un cittadino spagnolo per la vendita di un'autovettura di grossa cilindrata, non ha poi più consegnato il veicolo all'acquirente in quanto, nel frattempo, aveva già venduto l'auto ad un commerciante trevigiano per la medesima cifra.