Si fanno versare 3 mila euro su una prepagata per acquistare un letto: denunciati in 4

I carabinieri di Mogliano Veneto, al temine di una serie di accertamenti, hanno denunciato per truffa ben quattro persone. Nello specifico si tratta del 51enne milanese C.M., del 53enne V.P. di San Donà di Piave (VE), della 56enne veneziana H.L. e di M.D., 36enne rumeno. Il gruppo, secondo quanto scoperto dai militari, lo scorso mese di marzo ha difatti tratto in inganno un 51enne di Preganziol che aveva inserito in vendita online un letto. I quattro, in concorso tra loro, hanno dunque truffato l'uomo convincendolo ad effettuare ben sei versamenti, su carte prepagate a loro intestate, per un totale di ben 3 mila euro. Il sodalizio, infatti, lo aveva convinto che solo in tal modo avrebbe poi ottenuto in cambio il pagamento del letto in vendita, fatto però poi mai avvenuto.

A Vedelago, invece, i carabinieri hanno denunciato la 25enne ucraina P.G., dimorante nel veronese e già con precedenti alle spalle. La donna, in questo caso, aveva postato online un annuncio di vendita per un processore per un computer ma, una volta ricevuto il pagamento di 432 euro su una carta prepagata, si è poi resa irreperibile all'acquirente, un 31enne vedelaghese. Infine, a Dosson i militari hanno denunciato la 35enne pescarese I.A., anche lei con precedenti alle spalle. La donna, infatti, aveva messo in vendita in Internet un robot da cucina per 740 euro e, dopo essersi fatta accreditare sul proprio conto corrente l'intera somma da parte di una 55enne trevigiana, si è resa irreperibile senza ovviamente consegnare la merce.