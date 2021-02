Finta polizza Rca, truffatore smascherato dai carabinieri

Negli ultimi giorni sono state tre le persone denunciate dai militari dell'Arma per altrettanti raggiri on line

Tre truffe sono state scoperte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. I militari della stazione di Vedelago hanno denunciato un 44enne veronese gravato con precedenti: durante una trattativa telefonica per la sottoscrizione di una polizza Rca ha indotto illecitamente il contraente, un operaio 44enne di Vedelago, ad effettuare un versamento di 225 euro su carta prepagata per poi rendersi irreperibile.

I carabinieri di Spresiano hanno denunciato, sempre per truffa, un 43enne trapanese con precedenti che dopo aver pubblicato su un sito di annunci economici l'inserzione di vendita di uno smartphone, ha indotto il contraente a effettuare un bonifico di 100 euro su una carta prepagata senza far recapitare l'apparecchio e rendendosi irreperibile. I militari della stazione di Asolo hanno infine denunciato per truffa un opitergino di 39 anni che aveva messo in vendita su internet un'impastatrice rendendosi irreperibile dopo aver ricevuto un bonifico di 390 euro dall'acquirente, un'asolana di 32 anni.