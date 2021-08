Entra nel conto corrente di una casalinga e usa i soldi per comprarsi i videogiochi

Un operaio della provincia di Grosseto è stato denunciato dai carabinieri di Riese Pio X per truffa online. Denunciati anche un pregiudicato e un ragazzo, entrambi residenti in provincia di Napoli

I carabinieri di Riese Pio X, nell'ambito di una costante attività di contrasto alle truffe online, hanno denunciato all'autorita giudiziaria tre persone, responsabili di altrettante truffe ai danni di ignari cittadini della provincia di Treviso.

Nel primo caso un'impiegata di Loria è stata tratta in inganno da un pregiudicato della provincia di Napoli, che rubandole con l'inganno le credenziali d'accesso al suo conto corrente, si è fatto accreditare la somma di 1.900 euro. I carabinieri hanno denunciato anche un operaio della provincia di Grosseto per aver truffato una casalinga di Altivole, convincendola a comunicargli le credenziali bancarie, con cui l'uomo ha acquistato online videogiochi per un importo complessivo di 130 euro. Infine, le indagini dell'Arma di Riese Pio X hanno portato all'identificazione di un giovane della provincia di Napoli che, fingendosi operatore delle Poste, ha inviato un falso link ad un pensionato di Riese, facendogli versare, in due tranche, la somma di 6mila euro su una propria carta postepay. I carabinieri invitano i cittadini, in caso di contatti con persone sospette o che comunque chiedono informazioni sui loro conti correnti, a chiedere subito aiuto ai vari Comandi dell'Arma presenti in provincia di Treviso.