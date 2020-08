Trevigiani raggirati su internet, danno soldi ai truffatori con la Postepay

Convinti a versare centinaia di euro da finti acquirenti che li avevano contattati su internet: due uomini residenti in provincia di Treviso sono stati raggirati a distanza di poche ore l'uno dall'altro con modalità quasi identiche.

Il primo caso è anche il più eclatante e ha per protagonista N.G., 65enne residente a Mareno di Piave che, nei giorni scorsi, aveva messo in vendita online una cappa aspirante. Nel giro di poche ore era stato contattato da C.N., un 47enne di Milano che si era finto interessato all'acquisto della cappa. In realtà il trevigiano è stato truffato, venendo convinto a eseguire una serie di versamenti sul conto Postepay del milanese che è riuscito a farsi accreditare 1500 euro prima che il 65enne si accorgesse della truffa. Denunciato l'episodio ai carabinieri, gli uomini dell'Arma sono riusciti a risalire all'identità del truffatore denunciandolo per truffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre in questi giorni anche un 46enne di Santa Lucia di Piave è finito nella trappola di un 32enne residente in Polesine. Il trevigiano aveva messo in vendita su internet una serie di pezzi di ricambio per auto. Contattato dal 32enne quest'ultimo ha convinto il venditore a versargli 210 euro, sempre tramite Postepay, invece che pagare al 46enne i soldi per i pezzi di ricambio. Anche in questo caso i carabinieri sono riusciti a individuare il truffatore e a denunciarlo.