Paga oltre 1500 euro per cinque bancali di pellet: era una truffa

I carabinieri di Silea hanno denunciato per truffa una 18enne residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia, per essersi fatta accreditare su una carta Postepay 1.570 euro da un 36enne residente a Villorba interessato all'acquisto di 5 bancali di pellet. Dopo aver intascato i soldi, la 18enne è sparita senza consegnare ovviamente il pellet al malcapitato.

Sempre i militari dell'Arma di Silea, in questi giorni, hanno denunciato anche un 34enne residente a Roma per essersi fatto accreditare 250 euro su carta Postepay da un 33enne residente a Carbonera per l’acquisto di un paio di stivali da motociclista senza mai consegnarli all'acquirente e rendendosi irreperibile subito dopo la vendita.