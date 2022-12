Tubercolosi al Duca degli Abruzzi: iniziati i test su studenti e insegnanti

Continua a far discutere il caso di tubercolosi scoperto la scorsa settimana in una professoressa del Duca degli Abruzzi di Treviso. Nei giorni scorsi i familiari dell'insegnante (che al momento è in buone condizioni di salute) erano risultati negativi al test di Mantoux a cui oggi, martedì 13 dicembre, sono stati sottoposti 127 studenti su 138. Alcuni alunni erano assenti e faranno il test nella mattinata di venerdì. Nemmeno tutti i 38 insegnanti chiamati dall'Ulss 2 a fare il test si sono presentati: 29 su 38 hanno fatto il Mantoux per scoprire se sono o meno positivi alla tubercolosi ma diversi tra i nove insegnanti non testati oggi hanno chiesto dì poter posticipare il controllo. I primi risultati si sapranno nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre.