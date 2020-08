Si tuffa nel fiume Meduna e batte la testa: 22enne rischia la paralisi

E' ancora ricoverato nell'Unità spinale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine il 22enne trevigiano che, sabato 22 agosto, aveva rischiato di annegare dopo un tuffo nelle acque del fiume Meduna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

G.B. si trovava in compagnia di alcuni amici nella zona delle grave di Cordenons. Dopo essersi tuffato ha battuto la testa e ha rischiato di annegare. Provvidenziale l'intervento di due suoi amici che lo hanno portato a riva salvandolo dalla corrente del fiume che lo stava facendo affogare. Quando i soccorsi sono intervenuti sul posto il 22enne, originario di Castelfranco Veneto, era cosciente ma le sue condizioni sono peggiorate nella serata di sabato dopo il ricovero all'ospedale di Pordenone. Immediato il trasferimento in elisoccorso a Udine dove si trova ancora ricoverato. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" sembra che le lesioni alle gambe siano molto gravi e il giovane potrebbe rischiare la paralisi. Le indagini della Polizia di Pordenone sembrano escludere, al momento, responsabilità penali nella vicenda.