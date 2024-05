Yemen, 15 turisti bloccati sull'isola di Socotra: «Tra loro molti veneti»

Sono 15 i turisti italiani attualmente bloccati sull'isola di Socotra, in Yemen, dopo essere arrivati con l'unico volo settimanale da Abu Dhabi. Nel gruppo di turisti sarebbero infatti presenti numerosi cittadini veneti. A causa della guerra civile in corso nel paese, la compagnia low cost Air Arabia ha cancellato il loro volo di ritorno verso gli Emirati Arabi Uniti. La Farnesina è già al lavoro per sollecitare un volo che possa farli rientrare rapidamente in Italia.

In merito all'isola di Socotra, il ministero degli Esteri informava chiaramente: "Assolutamente sconsigliato recarsi nell'attuale situazione", tanto che "l'ambasciata d'Italia a Sanà ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso", si legge sul portale "Viaggiare Sicuri". A quanto si apprende, l'ambasciata italiana ad Abu Dhabi si è già messa contatto con la compagnia aerea emiratina per sollecitare la ripresa dei collegamenti aerei e un primo volo di rientro potrebbe essere ripristinato già domenica 5 maggio. «Ricevuta la notizia da uno dei nostri concittadini ho contattato la Farnesina, dalla quale ho ricevuto la rassicurazione che sono state attivate le procedure del caso - fa sapere il presidente del Veneto Luca Zaia -. È auspicabile che il volo di rientro possa essere attivato tra qualche giorno» aggiunge Zaia assicurando che rimarrà in contatto con la Farnesina nell'evolversi della situazione.