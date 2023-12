Ubriaca cammina sull'argine e cade nel canale: salvata dai carabinieri

Intervento provvidenziale nel pomeriggio di Santo Stefano da parte dei carabinieri di Mogliano Veneto e del quarto battaglione carabinieri "Veneto" di Mestre. I militari, impegnati in un servizio di controllo congiunto contro i furti in casa, hanno ricevuto da un passante la segnalazione che, in via Favretti, una donna di mezza età era finita nelle acque del canale di scolo "Pianton", senza riuscire a tornare a riva.

La donna in difficoltà era una 59enne del posto che, camminando ubriaca lungo l'argine del canale, aveva perso l'equilibrio finendo rovinosamente nel corso d'acqua. I carabinieri, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, sono riusciti a metterla in salvo, affidandola alle cure del personale del Suem 118. La 59enne è stata portata all'ospedale Ca' Foncello per le cure e gli accertamenti del caso.