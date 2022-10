Ubriachi alla guida, undici denunciati e un arresto nel weekend

Strage di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: nella serata di sabato 15 ottobre i carabinieri di Montebelluna hanno controllato tutto il territorio montebellunese fino a Caerano di San Marco e Pederobba. A Montebelluna un 32enne già noto alle forze dell'ordine è stato fermato in evidente stato di alterazione. Fuori controllo l'uomo ha opposto resistenza ai carabinieri, minacciandoli e oltraggiandoli ma, dopo l'arresto è stato rimesso in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari.

A fare notizia è il dato degli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri montebellunesi: ben dieci persone di età compresa tra 19 e 60 anni sono state sorprese alla guida con valori ben superiori ai limiti di legge (un automobilista è stato trovato positivo con tasso addirittura di 2.30 grammi/litro). I carabinieri di Treviso, invece, hanno denunciato un 44enne che, in via Schiavonia a Casale sul Sile fermato da una pattuglia dopo un sorpasso vietato, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso pari a 0.86. In sua compagnia un giovane, multato anche lui perché in possesso di modesta quantità di marijuana. In totale circa 200 le persone controllate e 160 veicoli nelle ultime 48 ore in provincia, da più di una sessantina di pattuglie messe in campo dalle atazioni e dalle aliquote radiomobili dell'Arma.