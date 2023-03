Ubriaco provoca un tamponamento tra 3 auto: «Tasso alcolico di 1,5»

Continuano senza sosta i controlli della polizia locale di Montebelluna: un paio di settimane fa, dopo un tamponamento multiplo avvenuto in località Posmon, gli agenti hanno sottoposto all'alcoltest i tre conducenti coinvolti nell'incidente. Il guidatore che aveva provocato il tamponamento è risultato positivo con un tasso alcolico di tre volte superiore rispetto al limite consentito (0.5g/l). Immediata la sospensione della patente, tolti 10 punti e conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.

Peggio di lui ha fatto l'automobilista che circa un mese fa si era reso protagonista di una fuoriuscita autonoma in località Contea con danni alla recinzione di una proprietà privata. Vedendo la polizia locale arrivare sul posto, il conducente è fuggito a piedi abbandonando l’auto sul posto, salvo poi essere identificato dagli agenti in Pronto soccorso, dove l’uomo si era recato per essere medicato. Venuto a conoscenza dalla polizia locale che sarebbe stato sottoposto all'alcoltest, l’uomo ha cercato di opporsi. Per lui è scattata la denuncia oltre al ritiro della patente ed alla decurtazione di 20 punti della patente. Un episodio simile a quanto occorso alcuni mesi fa quando un altro automobilista convolto in un incidente stradale, dopo essersi recato in pronto soccorso per farsi visitare, era fuggito senza farsi visitare. Per lui era scattata la denuncia a piede libero, il ritiro della patente ed il sequestro del mezzo.

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, conclude: «Il controllo del territorio si compone anche di azioni come queste, mirate a contrastare la guida in stato di ebrezza che rappresenta un comportamento rischioso sia per chi conduce che per i terzi. Già lo scorso anno abbiamo assistito ad un aumento delle infrazioni di questo tipo, con 10 casi di ritiro patente rispetto ai 6 dell’anno precedente e questi due casi a stretto giro, confermano il lavoro delle pattuglie della Polizia locale sul territorio: un lavoro talmente puntuale che ha permesso di individuare anche quel conducente che, dinanzi all’ipotesi dei controlli, si era dato alla fuga. Ringrazio quindi la Polizia locale e di tutte le forze dell’ordine, compresi i Carabinieri e la Guardia di finanza per l’importante lavoro che svolgono per garantire la sicurezza dei cittadini».