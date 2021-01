Ubriachi al bar, interviene la polizia locale: venti giovani identificati

Erano le 17.30 di venerdì 8 gennaio quando gli agenti della polizia locale di Treviso sono intervenuti in Piazza San Pio X su segnalazione di alcuni residenti. In un bar della zona venti ragazzi, quasi tutti minorenni, stavano bevendo e fumando in gruppo, infastidendo i passanti. I loro schiamazzi hanno fatto scattare l'intervento dei vigili. Rimproverati da alcuni passanti il giorno prima, i giovani si erano rifiutati di abbassare i toni, sfidando con atteggiamenti provocatori chi gli chiedeva di smetterla. I venti giovani sono stati identificati dalla polizia locale. Non gli è stata fatta nessuna multa così come al gestore del bar che aveva rispettato la capienza all'interno del locale.

Quello di venerdì è solo l'ultimo caso di una lunga serie di segnalazioni arrivate al sindaco Mario Conte nei due giorni di zona gialla "rafforzata" dopo l'Epifania. In centro a Treviso i bar sono stati letteralmente presi d'assalto e molti ragazzi hanno passato i due pomeriggi ubriacandosi fino alle 18 salvo poi iniziare a girare per le vie del centro storico insultando e dando fastidio ai passanti che incontravano. Dopo il caso della notte di Capodanno, quando una cinquantina di persone erano finite al pronto soccorso del Ca' Foncello per abuso di alcol, sono bastati due giorni in zona gialla al termine delle festività natalizie per riaccendere la polemica su giovani e alcol. Il sindaco di Treviso ha lanciato un appello ai genitori: vedere ragazzini minorenni lasciati liberi di ubriacarsi in pieno pomeriggio non è accettabile. Da oggi fino al 15 gennaio bar e ristoranti sono aperti solo per l'asporto ma i controlli della polizia locale andranno avanti anche in zona arancione.