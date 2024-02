Alla guida dopo aver bevuto: quattro patenti ritirate in una sera

Controlli su strada intensificati da parte dei carabinieri giovedì sera, 8 febbraio, nel Coneglianese e Vittoriese: nella città del Cima una donna di 58 anni è risultata positiva all’alcoltest con tasso pari a quasi 1 gr/litro. Denunciata per guida sotto effetto di alcool, le è stata ritirata la patente. Stesso provvedimento anche per due 47enni controllati a Vittorio Veneto e trovati con valori superiori a 0.80 gr./lt. e 1 gr./lt. I carabinieri di Conegliano hanno poi denunciato un 32enne di origini indiane che, durante un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, con contestuale ritiro della patente.

Gli altri controlli

Non solo alcol alla guida, però: sempre giovedì sera un 44enne è stato sanzionato poiché circolava alla guida di auto nonostante avesse la patente sospesa. Denunciato anche un 25enne di origini marocchine per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Conegliano. Un 26enne di origini romene e un 42enne italiano sono stati denunciati perché trovati in possesso di arnesi idonei allo scasso, sequestrati in due diversi controlli. Segnalati, infine, tre giovani tra i 25 e i 29 anni che, fermati a Conegliano, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana ed hashish. Nel corso dei servizi svolti sono state complessivamente identificate quasi 300 persone.