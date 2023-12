Guidava senza patente: in auto un manganello, droga e carta di credito rubata

A finire nei guai un 23enne moldavo fermato dai carabinieri la vigilia di Natale a Mogliano Veneto. Il giovane non aveva mai fatto l'esame per prendere la patente: denunciato. A Pieve del Grappa fermato un 22enne che aveva ricevuto il foglio di via