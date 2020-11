Condannato per guida in stato di ebbrezza: 36enne ai domiciliari

I carabinieri di Zero Branco hanno arrestato un 36enne italiano condannato a scontare un anno e cinque mesi agli arresti domiciliari per guida in stato di ebbrezza. Nonostante la condanna, l'arrestato era ancora a piede libero. Prima della sentenza, il 36enne era stato trovato ubriaco al volante in due circostanze, nel 2011 e nel 2015. In provincia di Treviso la sentenza è poi diventata definitiva.