Ubriaco al volante si addormenta al casello autostradale: denunciato un 24enne

Nella nottata di martedì una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, in servizio sull’autostrada A28, a seguito di una segnalazione del Centro Operativo Autostradale (COA di Udine), si è recata presso il casello autostradale di Cordignano dove un veicolo aveva interrotto la marcia senza poi riprenderla. Il conducente, infatti, giunto in prossimità del casello ha improvvisamente arrestato la corsa e ha iniziato a sostare in strada con il motore e le luci accese. Gli agenti hanno dunque raggiunto immediatamente il veicolo, accertando così la presenza al suo interno di un uomo alla guida che si era addormentato.

Gli operatori, dopo un’iniziale preoccupazione per un eventuale malore del conducente, hanno invitato lo stesso a svegliarsi visto che emanava un forte odore di alcool, tanto da poi sottoporlo all'esame alcolimetrico che ha dato l’esito di 1,42 g/l ,superiore di circa tre volte il limite consentito. Il conducente, un 24enne extracomunitario, è quindi stato deferito alla Procura della Repubblica di Treviso per l’applicazione della pene previste (che prevedono l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro, aumentata da un terzo alla meta perché il fatto è avvenuto in ore notturne) e gli è stata altresì ritirata la patente .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche in questo caso emerge la costante attenzione della polizia stradale rispetto alle condotte di guida che, come nel caso della guida in stato di ebbrezza alcolica, maggiormente mettono in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone. Ricorda il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Antonio Gaetani: “Circolare con una alcolemia cosi alta significa perdere quasi completamente la capacità di coordinamento e reazione di fronte a stimoli o sollecitazioni provenienti dal campo visivo, che in tal caso si restringe particolarmente. Se a tutto ciò aggiunge l’effetto euforizzante che l’alcol, in un primo momento provoca sulle persone, si capisce immediatamente che non c’è nulla di più pericoloso e irresponsabile di una condotta come quella repressa dai nostri agenti”.