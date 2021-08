Ubriaco ai Giardini dell'Arena, aggredisce un addetto alla sicurezza

Nella serata di domenica 8 agosto uno degli addetti alla sicurezza dei Giardini dell’Arena a Padova è stato aggredito da un 25enne della provincia di Treviso che non voleva allontanarsi da uno dei chioschi in cui aveva deciso di trascorrere la serata ubriacandosi. I poliziotti lo hanno fermato, in evidente stato di alterazione alcolica, denunciandolo per il reato di percosse.

Il weekend appena trascorso ha tenuto a dir poco impegnati i poliziotti padovani su diversi fronti e i controlli hanno coperto diverse zone “calde” della città. Nel pomeriggio di domenica è stato denunciato anche un 17enne tunisino per spaccio di hashish: gli agenti lo hanno bloccato in via Callegari. Sabato, invece, sono state tre le persone denunciate dagli agenti di polizia: un 53enne romeno in Via Bergamini, un 37enne italiano per il furto di uno zaino al supermercato Conad di Via Venezia ed infine un 30enne tunisino fermato in Via Anfossi per il furto di una bici ai danni di un cittadino indiano.