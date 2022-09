Controlli dei carabinieri con l'etilometro, due patenti ritirate

Durante i controlli svolti da pattuglie dei Comandi dell'Arma della "Marca", nel week end, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica due automobilisti: il primo, un 24enne trevigiano cui, nella nottata di sabato, sulla strada regionale 53 Postumia in Comune di San Biagio di Callalta è stato riscontrato un valore alcolimetrico superiore ad 1.60 gr./lt., il secondo una 21enne trevigiana che, controllata la notte appena trascorsa in via Ugo Bassi di Treviso e sottoposta ad accertamento alcolemico, è stata trovata positiva con valori superiori a 1.50 gr./lt.. Patenti di guida ritirate. Le ammende comminate dai militari dellArma ai due trasgressori, come previsto dalla normativa, sono state ancor più elevate proprio perché le infrazioni sono state commesse in orario notturno.