Ubriaco prende il taxi ma la corsa è un disastro: il tassista lo abbandona in Terraglio

Non si è fermata nemmeno durante la giornata di Capodanno l'attività sul territorio della polizia locale di Treviso che ha persino sanzionato per ubriachezza molesta un 40enne libanese. L'uomo era difatti salito su un taxi quando, lungo il Terraglio, aveva creato ormai così tanti problemi al tassista di turno che lo stesso ha deciso di abbandonarlo lungo la strada prima di terminare la corsa. Una volta raggiunto da una delle 5 pattuglie in servizio della polizia locale (con in campo 10 uomini), il 40enne è stato identificato e multato prima di essere raggiunto da alcuni parenti che lo hanno poi portato a casa.

In piazza dei Signori, invece, un 30enne ed un 35enne trevigiani sono stati gli unici due multati per aver violato il divieto di scoppio di fuochi di artificio o simili. I due, infatti, sono stati visti mentre intorno alle 3 di notte erano intenti a lanciare dei petardi e dei mortaretti sul selciato. Infine, un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato in zona Fonderia in quanto, di fronte ad un locale della movida, chiedeva 5 euro per un parcheggio pubblico. L'uomo sarà ora segnalato anche alla guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate.