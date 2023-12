Guidava ubriaco in pieno pomeriggio: via la patente e maxi multa a un 48enne

Erano le 15.30 di giovedì pomeriggio, 28 dicembre, quando una pattuglia del servizio associato di polizia locale dell’Asolano ha fermato per un controllo un 48enne di Pordenone alla guida di una Peugeot.

Sottoposto all'alcoltest, il conducente è risultato avere tasso alcolemico di 0.76 gr/l. Nei suoi confronti è stata disposta la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. L'uomo dovrà anche pagare una multa da 543 a 1086 euro. Sanzionato dai vigili, il 48enne è stato riaccompagnato a casa dalla compagna. «Prosegue l’impegno per il contrasto all’abuso di alcol messo in campo dalla polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incidenti - conclude il sindaco, Mauro Migliorini -. Un impegno esteso a tutto il territorio comunale. È un impegno importante da parte degli agenti della Polizia Locale, che mi sento di ringraziare per la presenza costante sul territorio. Una responsabilità per la sicurezza di tutti, su cui non intendiamo abbassare la guardia».