Ubriaco cerca di rubare al supermercato, denunciato

Nella serata di venerdì 3 febbraio i carabinieri delle compagnie di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto hanno effettuato una serie di controlli serali per aumentare la presenza sulle strade e contrastare l'aumento dei furti in casa. Numerose le pattuglie impegnate in controlli del territorio e posti di blocco stradali. L'episodio più eclatante si è verificato al supermercato "Despar" di Conegliano dove un uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha cercato di rubare della merce dagli scaffali del punto vendita. Sorpreso dai dipendenti è stato fermato poco dopo dai militari dell'Arma con l'accusa di tentato furto.

Controlli su strada

In totale sono stati controllati 135 veicoli e 170 persone, di cui 50 sottoposte all'alcoltest. Due i denunciati e un multato per guida in stato di ebbrezza. Un altro automobilista è stato denunciato per essersi rifiutato di effettuare l'alcooltest, due in totale le patenti ritirate per ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti, sei altre violazioni al Codice della strada sono state sanzionate. Un'auto è stata sequestrata perché senza copertura assicurativa. Infine, al termine dei controlli presso la stazione degli autobus di Conegliano, è stato denunciato un giovane per possesso di una modica quantità di hashish.