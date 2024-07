Gli udinesi in coda per l'ultimo saluto a Tominaga

In rigoroso silenzio, in fila ordinata e con gesti semplici ma carichi di affetto ed emotività. È così che gli udinesi hanno salutato per l'ultima volta Shimpei Tominaga nelle due ore in cui Sala Ajace, nel pomeriggio di oggi, è stata allestita come camera ardente con il feretro del 56enne giapponese. Il livello di partecipazione alla cerimonia funebre dimostra quanto la vicenda abbia colpito la cittadinanza. Nello spazio dedicato al commiato si sono avvicendati in centinaia: rappresentanti delle istituzioni – c'erano, tra gli altri, il ministro Ciriani, l'assessore Zilli, il sindaco De Toni e il vice sindaco Venanzi –, gli amici dal Giappone, gli amici udinesi, chi è stato con Shimpei fino all'ultimo istante, chi non ci ha mai avuto a che fare, giovani, adulti, anziani che faticavano a camminare aiutandosi con un bastone ma desiderosi di manifestare la loro vicinanza. Una grande manifestazione di dignità e civiltà per manifestare apertamente contro la violenza e l'inciviltà che hanno posto fine ai giorni di un uomo che si sentiva parte integrante del tessuto cittadino. Tominaga sarà cremato e nelle prossime settimane le sue ceneri torneranno nel suo Paese d'origine.