Spedizione punitiva a Udine, tutti i ragazzi coinvolti finiscono in comunità

La polizia di Udine ha eseguito in mattinata cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti minori stranieri coinvolti nei gravi fatti di vicolo Brovedan dello scorso 18 maggio, che hanno portato al ferimento di due ragazzi con un'arma da taglio.

Spedizione punitiva

In base ai riscontri investigativi da subito il fatto era apparso come una spedizione punitiva, organizzata da alcuni giovani stranieri residenti a Udine per vendicarsi di alcuni commenti offensivi fatti in precedenza da un altro giovane di origini albanesi, residente in provincia di Treviso. Pensando di agire al riparo da occhi indiscreti i giovani si sono dati appuntamento in vicolo Brovedan, dove hanno innescato una lite nel corso della quale hanno fatto uso di un tirapugni e di un coltello, con il quale sono stati inferti diversi fendenti ai danni di due giovani feriti. Uno di essi, a seguito di grande perdita di sangue, è stato successivamente trasportato d'urgenza al pronto soccorso cittadino, dove è stato ricoverato per oltre sette giorni in prognosi riservata.

Le misure cautelari

L'analisi delle immagini delle telecamere cittadine installate nel vincolo e nelle vie limitrofe ha permesso agli agenti della questura di individuare e identificare tutti i giovani coinvolti nella rissa, procedendo così al loro deferimento in stato di libertà. Gli stessi sono stati nei giorni successivi resi destinatari del provvedimento questorile dell'avviso orale. L’attività giudiziaria ha consentito al pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i reati riferiti e l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione degli stessi, di chiedere ed ottenere dal gip le misure cautelari. Al termine dell'attività i minori sono stati condotti in cinque differenti comunità per minori, per scontare la misura cautelare restrittiva della loro libertà personale in attesa della celebrazione del processo.