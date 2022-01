Una vita spesa a favore del prossimo, male incurabile stronca funzionaria di banca

Si terranno domani, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe, il funerale di Raffaella Danzinelli, la 57enne mancata martedì scorso dopo una lunga battaglia contro un male incurabile da cui è stata stroncata. La donna lascia il marito Paolo Dotto, i tre figli Matteo, Benedetta ed Emanuele, la mamma Maria Luisa e le sorelle Deborah e Federica. Raffaella ha lavorato come funzionaria di banca, prima in Veneto banca poi in Banca Intensa. Grande appassionata di lettura e libri, la 57enne era anche impegnata nel volontariato con l’associazione “Raccontami le parole” che si dedica alla lettura ad alta voce per le persone che non sono in grado di leggere autonomamente, soprattutto persone non vedenti.