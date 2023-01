Unabomber, nuovi esami del dna: dieci indagati

Il procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo, ha annunciato di voler eseguire nuove analisi su dieci reperti sequestrati durante le indagini relative al caso Unabomber. Per questo sono state riaperte le indagini a carico di 10 persone, già indagate all’epoca degli attentati avvenuti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Inoltre, c’è un nuovo iscritto nel registro degli indagati, su base di dichiarazioni che risultano ancora da verificare. Secondo quanto emerso, De Nicolo ha precisato che non ci sono ancora elementi per dare una direzione precisa all’indagine a carico di qualcuno degli indagati, le cui posizione erano state tutte archiviate.

Saranno gli accertamenti genetici con il test del Dna a dare – eventuali – risposte agli inquirenti.

«Sono molto felice, ho sempre chiesto che le indagini per scoprire o per cercare di scoprire il o i responsabili di queste vicende potessero proseguire. Mi fa quindi molto piacere, ho tutta la fiducia possibile nei confronti della Procura e degli uffici giudiziari di Trieste, spero vivamente sia possibile arrivare a qualche risultato». Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, commenta così all'Adnkronos la richiesta della Procura di Trieste di poter effettuare un incidente probatorio per sottoporre a indagine genetica 10 reperti tra gli oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sugli attentati attribuiti a Unabomber, l'ultimo dei quali avvenuto 17 anni fa.

«Naturalmente - precisa - ho le perplessità che derivano dal decorso del tempo, dal modo di conservazione e trasporto dei reperti: sono tutte cose che a suo tempo verranno eventualmente esaminate, ma mi fa solo piacere che ci sia un seguito di analisi sulla situazione che nel tempo aveva non poco fatto soffrire l'ingegner Zornitta».