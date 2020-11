Cade nelle acque del canale Piavesella, salvato dai soccorsi

Erano le ore 15 di domenica 1 novembre quando G.P, 73enne originario di Cison di Valmarino ma residente a Susegana è scivolato nelle acque del canale Piavesella in Via Madonnetta a Nervesa della Battaglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Provvidenziale l'intervento sul posto di una squadra di vigili del fuoco e del personale Suem 118. L'uomo, oltre all'annegamento, ha rischiato di finire in ipotermia. Recuperato dai pompieri è stato riportato a riva dopo essere rimasto per diversi minuti nelle acque fredde del breve canale di Nervesa. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. Non è ancora stato chiarito se l'uomo sia finito in acqua per una distrazione improvvisa o per una di sua spontanea iniziativa. Arrivato in ospedale con un principio di ipotermia non sarebbe in pericolo di vita.