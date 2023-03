Travolto dall'albero che stava tagliando, grave un 54enne

Erano le 17 di sabato pomeriggio, 18 marzo, quando in Via Castella a Maserada sul Piave un 54enne intento a tagliare un albero nel terreno di proprietà di un suo parente, è stato colpito dal tronco della pianta, venendo travolto. I soccorsi, arrivati sul posto pochi minuti dopo, hanno trasportato l'uomo in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il 54enne sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.