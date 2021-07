Scomparso da casa un 85enne, si teme possa essere annegato: ricerche in corso

Dalla tarda mattina di oggi è stato attivato il Piano provinciale per le ricerche di un 85enne allontanatosi a piedi da casa e forse annegato nel bacino del lago Madruc a Fregona. Sopra l’abitato di Borghel, a Sant’Andrea di Vittorio Veneto, sono state difatti ritrovate delle ciabatte che potrebbero far pensare che l'uomo sia caduto nel canale dell'Enel morendo poi nelle sue acque. Per questo sul posto si sono recati i carabinieri di Vittorio Veneto, l'elisoccorso dei vigili del fuoco e i sommozzatori da Mestre, ma purtroppo l'esito delle ricerche è risultato negativo nonostante le acque del Madruc siano state abbassate di tre metri per permettere l'eventuale individuazione del corpo. Alle 18.30, non avendo ulteriori novità, le ricerche sono state interrotte e riprenderanno domattina.