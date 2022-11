Uscita di strada autonoma, morto un 60enne

E' stata ancora una domenica sfortunatamente macchiata di sangue sulle nostre strade. Verso le 20.30 a San Biagio di Callalta, in località Fagarè sulla strada regionale "Postumia", ha perso la vita M.P., un 60enne di Noale, in provincia di Venezia.

Alla guida della sua Fiat Multipla, mentre era in marcia verso il capoluogo, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare a bordo strada dentro a un fosso. Malgrado l'intervento dei sanitari, che hanno provato a rianimarlo,Ma.P. è deceduto per la gravi ferite. Si sospetta che il 60enne possa essere stato vittima di una malore. Il tratto stradale è rimasto chiuso per procedere ai rilievi di legge effettuati dai carabinieri della Compagnia di Treviso.