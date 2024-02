Travolta da una valanga sul Monte Cristallo: 32enne in ospedale

È stata trasportata all'ospedale di Belluno la scialpinista 32enne di Vittorio Veneto, travolta da una valanga mentre con il compagno scendeva dal Canale Vallençant sul Monte Cristallo. Trascinata per oltre 300 metri, la donna ha riportato un probabile politrauma.

Sbarcati con un verricello di 20 metri, equipe medica e tecnico di elisoccorso le hanno prestato le prime cure per poi imbarellarla e issarla a bordo. Con lei è stato recuperato anche il compagno. Ha avuto fortunatamente esito negativo la bonifica del distacco riscontrato oggi dal pilota di un elicottero di passaggio sopra il Col di Lana, dove si notavano tracce di ingresso. Trasportati dal Pelikan sul posto, due unità cinofile, del Cnsas e del Sagf, e due soccorritori della Guardia di finanza hanno verificato che la slavina risaliva a uno dei giorni scorsi, dopo l'ultima nevicata, la traccia visibile in salita era vecchia e dove la neve si era accumulata si notavano delle buche scavate e delle tracce in uscita già quasi cancellate dal vento, segno che probabilmente qualcuno era rimasto coinvolto, forse due sciatori, è che era autonomamente riuscito a liberarsi. La valanga è stata ugualmente bonificata con l'utilizzo di Artva, Recco e con il passaggio dei due cani.

L'altro intervento

Verso le 16.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, per un escursionista che si era fatto male nel bosco sul Monte Verena. Il 55enne di Villorba, che stava percorrendo con le ciaspe il sentiero innevato che conduce al forte, era scivolato riportando la probabile distorsione di un ginocchio. Una squadra ha raggiunto l'uomo, che faceva parte di un gruppo, gli ha immobilizzato la gamba e lo ha caricato sulla barella, per poi trasportarlo 500 metri fino al Rifugio Verenetta. L'infortunato è stato quindi affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.