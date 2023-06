Piantano vigneti di prosecco "abusivi", tutti assolti i soci della Bressan

Avevano sbancato un piccolo appezzamento di terreno di loro proprietà per allargare le vigne di prosecco della loro azienda, la Bressan di Valdobbiadene, cantina molto conosciuta e apprezzata per la qualità del vino. Ma il comune della pedemontana, venuto a conoscenza dei lavori, aveva intimato di fermarli anche se le piccole piante di glera erano già state poste a dimora. Allo stesso tempo l'amministrazione comunale aveva presentato anche un esposto alla Procura di Treviso, da cui era scaturito un decreto penale che condannava i tre soci, i fratelli Marcello, Ezio e Daniele Brassan, al pagamento di 20 mila euro euro.

Ma i tre avevano presentato ricorso e così si è arrivati al processo che oggi, 21 giugno, si è concluso con altrettante assoluzioni, due per non aver commesso il fatto (Ezio e Daniele, responsabili del settore vendite e marketing dell'azienda) e una per prescrizione, essendo trascorsi più di 5 anni per un reato che prevede come pena una ammenda.

I fatti si erano svolti tra le fine del 2017 e l'inizio del 2018 nella frazione di Suinui. I Bressan avevano provveduto allo sbancamento e pulizia di un appezzamento di terra su cui era loro intenzione realizzare 9 piccoli appezzamenti di vigna. Una volta che il comune di Valdobbiadene aveva però negato l'autorizzazione, i tre fratelli avevano provveduto a ripristinare l'area, piantando peraltro gli stessi alberi che erano stati tagliati per fare spazio ai vigneti.

Nei loro confronti (difesi dall'avvocato Corrado Strazzabosco di Bassano del Grappa) il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione per la lieve tenuità del fatto.