Coltivazione di marijuana nascosta nel bosco, nei guai due 19enni

Una coltivazione di ben 26 piante di marijuana, nascosta all'interno di un bosco, è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri di Valdobbiadene. Erano convinti di non essere scoperti e di poterla fare franca i due 19enni di Valdobbiadene che da alcuni mesi stavano curando la piccola piantagione: evidentemente si sbagliavano. Per entrambi, senza nessun precedente penale alle spalle, è scattata una denuncia. A tradirli è stato il continuo viavai nel bosco, segnalato da alcuni cittadini. Durante le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due giovani sono stati sequestrati 125 grammi di marijuana già pronta per l'uso, un bilancino ed un manuale per la coltivazione. Fondamentale, oltre alle segnalazioni dei cittadini, è stato il lungo lavoro di osservazione dei militari della stazione di Valdobbiadene che erano consapevoli che a breve sarebbe arrivato il momento della fioritura e della produzione. Ignota, per ora, la destinazione della marijuana raccolta.

