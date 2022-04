Guasto all'impianto fotovoltaico, incendio sul tetto delle cantina Canevel

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, sul tetto dell'azienda vitivinicola Canevel, in via Roccat e Ferrari, a Saccol di Valdobbbiadene. A provocare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Al lavoro, fin dalle 13 circa, ben otto squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, con i volontari di Asolo e Basso Feltrino con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala, il carro aria e 20 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L’incendio è stato circoscritto e sono in corso le operazioni di bonifica e controllo degli ultimi focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Non semplice per i pompieri avere ragione dell'incendio, soprattutto per la difficoltà nel raggiungere il tetto. Fortunatammente non si registrano feriti o intossicati. Il fumo dell'incendio è visibile a centinaia di metro di distanza. I danni sarebbero ingenti ma una stima è ancora prematura.

Lungo la stessa via, a 300 metri di distanza, si è verificato la scorsa settimana un altro rogo che ha distrutto un ricovero attrezzi in cui erano accatastati strumenti da lavori agricoli e parcheggiato all''interno un trattore. Morti tra le fiamme anche alcuni coniglietti, rinchiusi in alcune gabbie.