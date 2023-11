Studente affetto da meningite, scatta la profilassi nella scuola

Paura a Valdobbiadene per un caso di meningite. Uno studente dell'istituto Dieffe è stato infatti ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Feltre in condizioni "impegnative" a causa di una infezione da meningococco. Subito al lavoro il team della Usl2 Marca Trevigiana, che si è allertata per rintracciare sulle base degli elenchi forniti della scuola i compagni di classe e i professori cui verrà proposta la profilassi antibiotica.

Il giovane, un 17enne residente a Quero Vas (Belluno), è stato accompagnato ieri, 4 novembre, dal fratello maggiore al pronto soccorso di Feltre dove si sono fatte le indagini del caso e la diagnosi, in base all'esame obiettivo e soprattutto a quello laboratoristico che ha confermato la positività del batterio e del ceppo relativo. Il ragazzo non ha fratelli più giovani di lui, quindi non si pone il problema di fare la profilassi nelle scuole. La meningite, infiammazione delle membrane che proteggono l'encefalo, può essere infettiva o batterica ossia determinata da complicanze influenzali o da sinusiti o altre infezioni trascurate e non trattate con antibiotico-terapia. Nel caso specifico si tratta invece di un batterio infettivo che si contrae in contesti comunitari.