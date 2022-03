Cade in un tombino, si rompe una gamba e fa causa: il Comune vince in tribunale

Aveva fatto causa al Comune a seguito di un infortunio, ma il giudice ha deciso che sarà lei stessa a dover risarcire il Municipio. Succede a Valdobbiadene dove nel 2016 la signora Mirella Noal di Pederobba, passeggiando per la città, si è rotta una gamba cadendo in un tombino lasciato aperto sul selciato. Da quel momento ha poi investito oltre 10mila euro tra cure e spese legali, tanto da decidere di fare causa al Comune per recuperare quanto speso. Nonostante la sua determinazione, però, il Tribunale di Treviso ha decretato la vittoria in aula del Comune di Valdobbiadene, tanto che la signora Noal dovrà risarcirlo con 5mila euro di spese legali. Una situazione difficilmente sostenibile dal suo punto di vista, dato che ritiene di aver ragione e di aver dunque subito un torto. Proprio per questo nelle scorse ore ha lanciato un appello al sindaco Fregonese affinché si possa trovare un accordo nonostante la sentenza emessa dal Tribunale.