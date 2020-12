Infortunio durante la ciaspolata, 19enne portata in salvo dal Soccorso Alpino

Attorno alle 17.30 di ieri, 29 dicembre, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un'escursionista che si era fatta male, mentre con due amici stava camminando con le ciaspe in località Lavei, sopra Pianezze. In contatto telefonico con il gruppo, due soccorritori hanno individuato e raggiunto con gli sci d'alpinismo l'infortunata, C.M., 19 anni, di Padova, che non si trovava distante dalla strada. Una seconda squadra è poi riuscita ad arrivare vicino alla ragazza, che aveva riportato un probabile trauma alla caviglia, con il fuoristrada. Una volta caricata a bordo assieme ai compagni, la giovane è stata trasportata al piazzale di Pianezze da dove si è allontanata autonomamente.