Ciclista aggredito da un cane, intervengono i carabinieri

L'episodio nel tardo pomeriggio di martedì a Valdobbiadene, in via San Pietro. Un 54enne è stato morso ad un polpaccio

Brutta disavventura in serata, poco dopo le 19, a Valdobbiadene per un ciclista di 54 anni. L'uomo stava percorrendo via San Pietro quando è stato aggredito da due cani di grossa taglia che uscivano da un vigneto. Uno dei due cani lo ha morso al polpaccio ,facendolo cadere dalla bici. Sul posto intervenuta una pattuglia dei carabinieri Cison di Valmarino che hanno identificato ciclista e proprietario dei cani. Il ciclista ha riferito di recarsi da solo in ospedale per farsi medicare. I carabinieri lo hanno invitato a formalizzare denuncia qualora avesse ritenuto opportuno farlo.