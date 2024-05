Appropriazione indebita di premi per 150mila euro, prosciolto assicuratore 71enne

Per anni era stato un broker assicurativo affidabile tanto da diventare anche il punto di riferimento di parecchie amministrazioni pubbliche della Pedemontana. Poi però sono cominciati i problemi: nel 2019 cinque di questi Comuni avevano scoperto che le polizze sugli automezzi risultavano scoperte ed era partita una denuncia. Poi nel febbraio del 2022 aveva ricevuto una condanna a sei mesi di reclusione per l'appropriazione indebita di 50 mila euro di premi assicurativi non versati. E per Franco Binotto, 71enne residente a Valdobbiadene, era cominciato il tramonto professionale.

Ma ieri l'uomo ha vissuto un riscatto giudiziario: difeso dall'avvocato Pietro Dalla Libera Binotto è stato prosciolto da una nuova accusa di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Il 71enne era accusato di aver trasferito nel 2017, su un conto corrente intestato proprio nome, 150 mila euro che la Procura presumeva essere l'importo che l'assicuratore doveva invece versare sotto forma di premi alle compagnie. In realtà si trattava delle provvigioni sui contratti trattenute legittimamente come guadagno della sua attività. Il fatto, è stato decretato dal gip Piera De Stefani, non sussiste.