Tenta furto in casa ma viene scoperta, 63enne arrestata dai carabinieri

Si è tenuta stamane alle 11 presso il Tribunale di Treviso l'udienza per direttissima relativa all'arresto per furto in abitazione, di una 63enne, eseguito qualche giorno fa dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. La donna è stata sorpresa all'esterno di un'abitazione di Valdobbiadene dal proprietario che ha immediatamente allertato i militari dell'Arma che giunti sul posto l'hanno bloccata. Nella macchina della 63enne è stato rinvenuto e sequestrato il tipico "kit" del topo d'appartamento (torce, guanti e vari arnesi atti allo scasso). La refurtiva, consistente in un portafoglio rubato dall'abitazione presa di mira, è stata restituita alla proprietaria. Già identificato dai militari dell'Arma anche il presunto complice della donna, allontanatosi dai luoghi prima dell'arrivo dei militari.