Baby gang in tabaccheria: rubati soldi e gratta e vinci

Furto in tabaccheria a Valdobbiadene: erano le 16 di venerdì pomeriggio, 3 maggio, quando un gruppo di quattro giovani a volto scoperto (una ragazza e tre ragazzi) sono entrati nella ricevitoria del paese e, con una scusa, hanno distratto l'esercente.

Non appena si sono accorti di poter agire indisturbati, i ragazzi sono riusciti a rubare soldi in contanti e alcuni gratta e vinci tenuti in un cassetto del bancone di vendita. Senza che il titolare riuscisse a fermarli, i quattro malviventi sono usciti dalla tabaccheria con la refurtiva e hanno quindi fatto perdere le loro tracce. Scoperto il furto, l'esercente ha allertato i carabinieri che stanno ora indagando per risalire all'identità dei quattro giovani in fuga.