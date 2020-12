Lutto nella sanità trevigiana, addio al dottor Giuseppe Bortolin

Lutto nella sanità trevigiana. Si è spento lunedì mattina a Valdobbiadene, all'età di 77 anni, il dottor Giuseppe Bortolin. Medico molto noto e specialista in chirurgia plastica e igiene. Dopo i primi anni di attività trascorsi in ospedale a Valdobbiadene, ha poi professato per anni a Follina. Il dottor Bortolin è conosciuto per la creazione del concetto neuroanatomico "Bourdiol Bortolin": si tratta di una metodica non invasiva di manipolazione manuale. Il medico ha fondato una scuola, la Gemmer (gruppo di studio di medicina manuale e riflesso terapia), di cui è stato presidente ed è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche, dispense e vari libri. Tra questi un volume dedicato a cefalee ed emicranie ed il loro approccio multidisciplinare. Affetto da tempo da Alzheimer, nei mesi scorsi era risultato positivo al Covid-19 ma si era poi negativizzato. Lascia la moglie Lieta e le tre figlie Claudia, pediatra a Treviso, Roberta, medico a Montebelluna, che segue la scuola del padre, e Daniela.