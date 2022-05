Muore d'infarto due mesi dopo la moglie, erano professori nella stessa scuola

Lo scorso 29 marzo aveva perso la moglie, Mirella Sotgiu, morta a 80 anni a causa di un un tumore e che come lui faceva l'insegnante alla scuola secondaria di primo grado “Efrem Reatto”. Lutto a Valdobbiadene, per diverse generazioni di studenti e per le tante persone che lo conoscevano, per l'improvvisa scomparsa del professor Giuseppe Tramarollo, da tutti chiamato "Bepi", mancato sabato scorso (esattamente a due mesi di distanza da Mirella) all’età di 84 anni a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. L'uomo ha accusato il malore alle 5 del mattiino, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Montebelluna ma il suo cuore ha definitivamente ceduto due ore dopo il ricovero. Il professor Tramarollo insegnava matematica e scienze mentre la moglie era docente di materie letterarie nelle stesse classi del marito: i due si erano conosciuti tanti anni fa proprio a scuola, mentre facevano i supplenti. "Bepi" Tramarollo lascia i figli Roberto, Luigi con Luisa, i nipoti Mattia e Marianna, la sorella Stella, tanti colleghi che lo ricordano come una persona seria e riservata. Il funerale si terrà mercoledì 1° giugno, alle ore 15.30, presso il Duomo di Valdobbiadene.