Colpito da un ramo mentre è sul trattorino tagliaerba, muore 74enne

Un 74enne di Pederobba, Adriano Panazzolo, è morto a causa delle gravi lesioni riportate al torace e alla testa in seguito ad un incidente avvenuto nel giardino di una villa, al civico 2 di via Roma a Valdobbiadene. L'uomo stava eseguendo dei lavori di giardinaggio e si trovava alla guida di un piccolo trattorino tagliaerba: forse per una distrazione il pensionato è finito contro un ramo sporgente che lo ha colpito al collo, uccidendolo sul colpo. L'allarme è stato dato alle 13.10 dalla figlia del proprietario della villa. Quando medico e infermieri, con ambulanza, automedica ed elicottero, vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Valdobbiadene sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla che constatare la morte del 74enne.