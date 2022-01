Sexy ricatto ad un anziano e stalking all'ex fidanzata, 26enne in cella

Un 26enne di origini marocchine è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi a Valdobbiadene dagli agenti della squadra mobile di Belluno. Lo straniero deve scontare una pena residua di 5 anni, 2 mesi e 20 giorni e al pagamento di una multa di 800 euro. Nel 2014 lo straniero era finito al centro della cronaca per aver tentato di estorcere 5mila euro ad un anziano, minacciandolo di divulgare un filmato in cui veniva immortalato in atteggiamenti intimi con lui. Il 26enne, B.E.H., era riuscito a farsi dare solamente 50 euro dall'uomo. Per questo episodio lo straniero era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere. Nel 2017 il giovane era stato condannato per stalking nei confronti della fidanzata: la pena, nel frattempo diventata definitiva, era stata di un anno, 10 mesi e 20 giorni.