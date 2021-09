L'Alta Marca trema ancora, scossa di 3.6 a Valdobbiadene

Ancora una scossa di terremoto nell'Alta Marca. Dopo le sei scosse che nella notte hanno interessato la zona tra Miane e Segusino, ecco un nuovo sisma, questa volta di magnitudo 3.6 nella zona di Valdobbiadene, in particolare non distante dal monte Cesen, al confine con Miane. L'epicentro è stato rilevato ad una profondità di 11 km, latitudine 45,94, longitudinale 12,02. Non si registrano per ora danni a persone o cose. Alcune telefonate sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco di Treviso ma solamente per avere informazioni e non per segnalare situazioni di pericolo.