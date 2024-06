Finti operatori bancari si fanno versare quasi 14mila euro: 62enne truffato

Sei persone denunciate in pochi giorni per altrettanti raggiri ai danni di diversi cittadini trevigiani: non si ferma il lavoro dei carabinieri della provincia di Treviso per contrastare il fenomeno, sempre più comune, delle truffe online. Il caso più eclatante degli ultimi giorni è avvenuto a Valdobbiadene dove ignoti, qualificatisi come operatori bancari a un 62enne del luogo, si sono fatti accreditare tramite sms e telefonate sulla sua utenza, la somma di ben 13.900 euro. Dopo la denuncia presentata dal 62enne, i militari hanno richiesto il bloddo l’immediato del conto in questione.

Le altre truffe

Quello di Valdobbiadene non è stato, purtroppo, un caso isolato: sempre nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri di Asolo hanno denunciato un 18enne romano che, trattando l'acquisto online di un tapis roulant, si era fatto accreditare su una sua carta prepagata 850 euro dalla venditrice, una 52enne da San Zenone degli Ezzelini, per poi rendersi irreperibile. I carabinieri di Paese, su segnalazione di un 43enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 68enne del napoletano. La vittima aveva ricevuto un sms inoltrato da un finto istituto di credito online, attraverso il quale veniva invitata ad effettuare l'aggiornamento delle proprie credenziali di accesso, effettuando anche un bonifico per l'importo di circa 50 euro, somma verosimilmente richiesta come “costi di commissione”, su un conto corrente risultato intestato allo stesso indagato. A Riese Pio X denunciati per truffa in concorso un 33enne e un 19enne della provincia di Pistoia che, nell'ambito della trattativa per l'acquisto di suppellettili per la casa su sito online, hanno indotto in errore il venditore, un 40enne da Altivole, facendosi accreditare, su carte prepagate la somma complessiva di 746 euro, per poi rendersi irreperibili. A Paese, a conclusione di indagini avviate a seguito della denuncia presentata lo scorso dicembre da una 54enne del posto, i carabinieri hanno identificato un 50enne campano che, dopo aver contattato la vittima attraverso un’app di messaggistica istantanea, l’aveva raggirata inducendola ad effettuare un bonifico di quasi 200 euro sulla sua carta prepagata per una polizza assicurativa Rca risultata inesistente. Sempre a Paese, dopo la denuncia presentata lo scorso aprile da un 70enne del posto, i militari hanno denunciato per truffa un 35enne che con la tecnica del falso figlio o figlia rimasti senza telefono, ha usato un nuovo numero di cellulare facendosi accreditare due bonifici per un importo complessivo di quasi 1.400 euro su una carta prepagata, poi risultata intestata allo stesso indagato. False identità, paura e urgenze improvvise sono le “leve” più utilizzate dai cybercriminali per estorcere denaro: i carabinieri ancora una volta invitano tutti a diffidare da qualsiasi richiesta di denaro pervenuta in modo sbrigativo, insolito o con la promessa di concludere un'affare. Attenzione sempre a non condividere informazioni sensibili come codici di accesso bancari e password, fare frequenti scansioni antivirus e presentare subito denuncia alle forze dell'ordine se si ritiene di essere rimasti vittime di truffe.