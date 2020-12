Rivuole soldi dalla ex fidanzata, finisce nei guai

A distanza di anni pretendeva la restituzione di oggetti e somme di denaro e per questo le ha fatto causa davanti al giudice civile. Ma c'è anche un risvolto penale nella diatriba fra lui, un 64enne di Valdobbiadene, e lei, una 62enne della stessa città. Per questo l'uomo è finito a processo con l'accusa di violazione di domicilio e interferenze illecita nella vita privata.

I fatti, che risalgono al 2016, avevano portato il 64enne a essere condannato a un decreto penale di 45 mila euro, in sostituzione di una condanna a sei mesi di detenzione. Ma, difeso dall'avvocato Stefano Azzari, si è però opposto. Secondo le denuncia presentata dalla donna, costituitasi parte civile con l'avvocato Italo Albanese, si tratterebbe di una persona che non ha senso del limite. La 62enne, a seguito della rottura del rapporto sentimentale, si è vista richiedere somme di denaro, tra cui il valore della casa sul Montello che avevano abitato insieme. 250 mila euro per l'esattezza, che lei aveva acquistato da lui, mobili compresi, utilizzando una somma ricevuta dall'ex marito.

Dopo anni di relazione apparentemente felice il 64enne se ne va. Negli ultimi tempi l'uomo era diventato violento, girava per casa insultando la compagna e si dava ad atti vandalici sulle cose. Lei fa una prima denuncia e poi assume altre iniziative giudiziarie, che calmano l'uomo per un po'. Poi torna alla carica: cita la ex compagna di fronte al giudice civile per reclamare soldi e effetti personali e nello stesso tempo però viola più volte il domicilio di lei per vederla e sfogare la sua rabbia. Così viene trovato intento a fotografarle la casa, entrare dentro al cancello e spiarla dal vano delle scale. Esasperata la donna presenta una nuova denuncia. E questa volta è lei a chiedere il risarcimento del danno