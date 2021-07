Schianto mortale in Treviso-Mare: fissati i funerali di Valentino Polato

Saranno celebrati martedì 13 luglio, alle ore 10, nella chiesa di San Mauro Martire di Noventa di Piave, il paese di cui era originario e dove aveva vissuto a lungo, i funerali di Valentino Polato, il 32enne che da poco si era trasferito a Musile di Piave, rimasto vittima venerdì 9 luglio dell’ennesimo, tragico incidente stradale sulla Treviso-Mare a Caposile: sempre in chiesa a Noventa, lunedì sera alle 20, sarà recitato anche il rosario. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma e ha già dato il nulla osta ai familiari, che così hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto al loro caro. Una cerimonia a cui parteciperanno in tantissimi.

Valentino, dipendente della Sgd Group di San Biagio di Callalta e gran lavoratore, era conosciuto e ben voluto da tutti anche per la sua disponibilità verso gli altri, prova ne siano le centinaia di messaggi di cordoglio giunti in queste ore, anche dall’estero, alla compagna Irina e ai genitori Renzo e Gina, che hanno perduto il loro unico figlio: Polato lascia anche un figlioletto di appena quattro anni, Emanuele, che era la sua gioia più grande. I suoi cari, distrutti da un dolore senza fine, ci tengono a ringraziare con il cuore tutte le persone che sono state loro vicine e porgono il loro augurio di pronta guarigione ai due occupanti del mezzo pesante scontratosi frontalmente con il pick-up di Valentino, sollevati dal fatto che il sinistro non abbia causato altre vittime.

Quanto alla dinamica, per fare piena luce sui fatti confidano nel lavoro della magistratura e in quello di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati, attraverso il responsabile della sede di San Donà di Piave, Riccardo Vizzi, per essere assistiti. E pregano, infine, perché questa scia di sangue sulle strade veneziane che ha caratterizzato l’inizio dell’estate 2021 possa in qualche modo finire, perché altre famiglie non abbiano a patire la sofferenza che stanno provando e che proveranno per sempre per la perdita subita, invocando anche tutti gli interventi possibili per la sicurezza stradale da parte degli enti preposti.